Cambuur op jacht naar overwinning op Helmond Sport

Trainer René Hake is realistisch over de situatie bij Cambuur: "We zitten in een mindere fase. De schouders moeten eronder. Met noeste arbeid moet het gebeuren. Het komt nu op knokken aan. Het gaat om overleven. Dat is iets wat wij nog moeten leren. Tegen Sparta hebben we te weinig gedaan."

De Cambuurselectie is deze week naar de kazerne in Havelte geweest. Dat stond al lang op de planning, maar kwam na het verlies tegen Sparta niet ongelegen. Hake: "Ze leren op zo'n dag fysieke en mentale grenzen te verleggen en er staan even andere mensen voor de groep. Er zitten in zo'n dag veel facetten die je goed kunt gebruiken."