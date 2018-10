Zijn de woningen van burgemeesters wel goed beveiligd?

In Noord-Nederland valt het tot nu toe mee met de bedreigingen. Dat zegt burgemeester Bert Wassink van Terschelling, voorzitter van de kring van Friese burgemeesters. Het huis waar hij zelf in woont is vrij nieuw. Hij denkt dat dat op zich redelijk is beveiligd.

Zo'n onderzoek naar de veiligheid ('scan') is wel nodig, zegt hij, want de burgemeesters krijgen een steeds grotere rol in de bestrijding van de criminaliteit. "Wij willen allemaal dat de burgemeesters gaan doorpakken. Dit is de andere kant van de medaille. Ook op het platteland van Fryslân worden hennepkwekerijen opgerold."