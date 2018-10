Veel steun voor Heerenveens stel dat onbewoonbaar verklaard huis uit moest

Er komen veel reacties binnen van mensen die Michael en Marjolein Weiler uit Heerenveen willen helpen. Het stel heeft een huis gekocht, waarvan nu blijkt dat het een bouwval is. Omdat het huis op instorten staat, mogen zij er niet langer in wonen. Via de gemeente is tijdelijke opvang geregeld. Ook is het stel een caravan aangeboden.