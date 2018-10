Raad De Fryske Marren behoedzaam met uitgeven 2,5 miljoen euro aan projecten

Bij de projecten gaat het onder andere om het opknappen van wegen, het plaatsen van een kunstwerk en het oplossen van de problemen in Bakhuizen met zwaar verkeer door het dorp. Diverse partijen, waaronder ook collegepartijen CDA en FNP, zijn bang dat zij volgend jaar een aantal van die uitgaven weer moeten schrappen. Dan moet namelijk worden besloten hoe de gemeente die 3 miljoen moet bezuinigen..

"Hoe betrouwbaar ben je dan als overheid", vroeg CDA-raadslid Roel Roelevink zich af. VVD-wethouder Jos Boerland zei evenwel: "We hebben er rekening mee gehouden dat we nog 3 miljoen euro moeten bezuinigen." Aan een discussie over het ontstaan van het tekort kwam de de raad niet toe. Het rapport daarover wordt op 31 oktober besproken.