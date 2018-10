Meer werk in de bouw: aantal ww-uitkeringen in Fryslân gedaald

Het aantal ww-uitkeringen in Fryslân is in september gedaald naar een kleine 11.000. Dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking. Op jaarbasis nam het aantal uitkeringen af met 25 procent en dat is hoger dan het landelijk gemiddelde (22 procent). Dat is met name te danken aan het feit dat er veel meer werk in de bouw. Daar worden vooral schilders, metaalspuiters, timmerlieden en bouwarbeiders gevraagd. Dat meldt het UWV.