Open dag opgeknapt historisch dijkhuisje op Vlieland

Vereniging Hendrick de Keyser en Museum Tromp's Huys verzorgen de open dag. Als aandenken aan de restauratie verschijnt er een boek over de geschiedenis en de bewoners van het oudste huisje van Vlieland, dat vlak na 1575 gebouwd is.

Het dijkhuisje zal de komende jaren worden verhuurd aan toeristen en kunstenaars.

Betzy Akersloot-Berg

De Noorse kunstenares Betzy Akersloot-Berg kwam eind negentiende eeuw naar Vlieland. Samen met haar man kocht ze de woning op het eiland. Vanuit haar atelier had de kunstenares over de dijk direct zicht op het Wad. In 1922 overleed Akersloot-Berg in het huis.