Instagram-ster Twan Kuyper is even terug in Fryslân

Hoe is het om terug te zijn?

"Lekker rustig. Gewoon weer zoals het vroeger was. Wat er veranderd is, de laatste jaren? Bijna niets meer is hetzelfde behalve ikzelf. Voor de rest is alles veranderd: volgers, gekke dingen en mensen die ik ontmoet."

Je hebt zes miljoen volgers. Wat maakt dat je zo populair bent?

"Ik denk omdat ik het om de juiste redenen doe. Mensen gelukkig maken, een leuke vibe te geven. Zo van "Ik kom hier om te lachen en om leuke dingen te zien". En ik blijf dicht bij de mensen. Ik ga me niet gedragen dat ik nu supercool ben. Daar gaat het mij ook helemaal niet om. Tussen de modellenfoto's door maakt ik gewoon grapjes over mezelf. Dan word je een echt persoon, zoals je echt bent."

Is er nog iets Fries aan je?

"Ik heb nooit Fries gekund. Ik had en heb dyslexie. Het was al moeilijk genoeg voor mij om Nederlands te schrijven. Ze wilden me vroeger ook Fries leren spreken en schrijven. Maar daar heb ik mezelf een beetje van afgehouden. Zo van: Ik kan niet eens Nederlands schrijven, en nu moet ik ook nog Fries gaan leren schrijven. Toen mocht ik me op het Nederlands gaan richten. Ik kan geen Fries, maar voor de rest voel ik me hartstikke nuchter. Een nuchtere Fries."

In Amerika heb je bij openbare optredens altijd veel gillende vrouwen om je heen. Ben je een soort Justin Bieber?

"Dat hoort er nu eenmaal bij. Het is altijd heel leuk en gezellig. En het geeft een goed gevoel dat mensen je waarderen. Dat ze speciaal komen om, als het ware, hun liefde voor jou te laten zien, Dat is wel mooi."

Kun je wel omgaan met al die vrouwelijke aandacht?

"Ja, hoor. Ik doe het ook al een tijdje. Het is nu al dik vier jaar aan de gang, dus ik ben er wel aan gewend."