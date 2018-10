Emoties inwoners Wielenpôlle lopen hoog op in Leeuwarder raadszaal

In de periode van 2013 tot en met 2015 vond het wijkexperiment Big Society plaats in vijf Leeuwarder wijken. Het experiment draaide om wijkondernemerschap en ging zelfs door met gemeentelijke financiering in de wijken Schepenbuurt en Wielenpôlle tot en met 2017.

Het project is nu afgesloten en er is geen financiering meer voor opgenomen in de begroting van 2018. De bewoners van de wijken zijn er boos over. Er is veel emotie bij de vier sprekers die hun woord mogen doen uit naam van de wijken. "Wij gaan zelfstandig door, we hebben de gemeente niet nodig. De gemeente moet ophouden met manipuleren en ons aan het lijntje houden", zegt een van de inwoners van de wijk.

De bewoners willen een WijkBV oprichten, waarbij ze geen bemoeienis meer hebben van de gemeente. Het moet een zelfvoorzienend buurtteam worden, net zoals het was. In de buurtteams werden mensen opgeleid en kregen ze een betaalde baan.