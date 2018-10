Bijzondere klassieke talenten op podium IepenUP Live

In samenwerking met het Oranjewoud Festival verschenen de grootste klassieke talenten en performers op het podium in Leeuwarden, om de aanwezige bezoekers kippenvel te bezorgen. Zo wist de van oorsprong Oezbeekse Ekaterina Levental het publiek te raken met een paar scenes uit haar voorstelling 'De Grens'. Een autobiografisch verhaal over het zoeken naar een nieuwe identiteit wanneer je als 16-jarig meisje in een nieuw land, in een asielzoekerscentrum, terechtkomt.