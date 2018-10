Korfballers Nederland met gemak naar halve finale na winst op Tsjechië

In het tweede kwart werd het gat nog wat groter. Onder aanvoering van een slimme Daan Preuninger (5 goals) en Esther Cordus (4 goals) was het bij rust 16-6. Erwin Zwart van LDODK scoorde in het eerste bedrijf twee keer.

Het verzet van Tsjechië was in de tweede helft gebroken. Erwin Zwart scoorde nog twee keer en werd daarna naar de kant gehaald. Nederland, met nu Marjolijn Kroon van LDODK in het veld, liep uit naar 28-7.

Nederland, conditioneel en technisch superieur, probeerde het publiek in het laatste kwart nog te vermaken. Dat lukte niet altijd. Het frivole spel is wel eens beter geweest, maar de eindstand zei genoeg: 35-10 voor Nederland.