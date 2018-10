COA zoekt extra plekken voor opvang asielzoekers

"Aan de ene kant heb je mensen die langer in de opvangcentra blijven, omdat hun asielprocedure langer duurt dan was voorzien'', zegt een woordvoerder van het COA. "Aan de andere kant zijn er vergunninghouders die nog niet weg kunnen, omdat ze nog geen huis hebben.''

Het COA onderzoekt onder andere of het ook mogelijk is om asielzoekers tijdelijk onder te brengen in centra die kortgeleden zijn gesloten. Of dat ook geldt voor het centrum in Balk dat in september dichtging, is niet duidelijk. Het was de bedoeling dat dat centrum werd ontmanteld.

In Burgum wordt momenteel een nieuw centrum gebouwd, dat onderdak biedt aan 150 asielzoekers meer dan het oude centrum uit 2000.