Redders KNRM Harlingen aan de garnalen bij hulpactie

Vrijwilligers van de KNRM in Harlingen hadden woensdag een geluk bij een ongeluk: ze moesten aan garnalenkotter helpen. "Uiteraard konden onze vrijwilligers het niet laten de garnalen even te proeven, bedankt!", schrijven ze op Twitter.

De garnalen kotter had problemen en is naar de haven van Harlingen gesleept, waar hij veilig aankwam. Volgens de KNRM in Harlingen hebben meer kotters de afgelopen tijd problemen gehad. Of die ook garnalen aan boord hadden, is niet bekend.