FNP Waadhoeke maakt zich zorgen over bouwkosten multifunctionele accommodaties

De FNP Waadhoeke maakt zich ernstig zorgen over de oplopende bouwkosten voor multifunctionele accommodaties. In een aantal dorpen in Waadhoeke zijn werkgroepen bezig met het maken van bouwplannen. Die hebben aangegeven dat het steeds lastiger wordt, nu de prijzen in de bouw veel hoger liggen dan een aantal jaar geleden.

De FNP wil van het college van burgemeester en wethouders onder andere weten van welke bedragen de gemeente bij het maken van de plannen is uitgegaan en of het geld dat door de oude gemeenten is gereserveerd, nog wel toereikend is. De FNP vindt het belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen dat er multifunctionele accommodaties komen.