Steun raad Smallingerland geeft bewoners Geelgorsstraat in Drachten moed

Mevrouw Pultrum woont al 'meer dan 80 jaar' in de wijk en zou niet meer willen verhuizen. "De mensen in deze buurt passen op elkaar. Als bij iemand de gordijnen een paar dagen dicht zijn, dan kijken we altijd even wat er is. Hier zal niemand een aantal weken dood in huis liggen." Mevrouw Pultrum wil haar buurtgenoten oproepen om voet bij stuk te houden bij de persoonlijke gesprekken die Accolade met alle bewoners zal voeren. "Nu de raad achter ons staat, moeten we ons principieel opstellen. Wie zwicht voor de druk van Accolade is een flapdrol."