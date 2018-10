VIDEO: Joop Mulder geeft nieuwe 'Bosatlas van de Wadden' een 8,5

Er zijn bij elkaar 31 Bosatlassen. Fryslân heeft er nu twee: van de provincie zelf en nu dus ook van de Wadden.

Joop Mulder is enthousiast over de uitgave. Hij geeft het boek een 8,5. Hij vindt dat eb en vloed er mooi in staan. De terpen en wierden komen erin voor, maar ook de dialecten in het gebied. "Moet je zien hoeveel erfgoedmonumenten er zijn, waanzinnig veel. Wat moeten al die toeristen in Amsterdam, laat ze hier komen en lekker op de fiets stappen!"

Hij mist echter nog wel iets: de betekenis van mensen. En de atlas gaat grotendeels over de Nederlandse Wadden, niet genoeg over de Duitse en Deense eilanden. En hij mist de kritische noot bij de Afsluitdijk, die als icoon van waterbeheer wordt gezien. "Maar ze vergeten dat het een ecologisch ramp is, waardoor slibt de Waddenzee dicht."