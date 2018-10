In Fryslân zijn dit jaar minder huizen verkocht

De daling is in Fryslân 5,1 procent. In de Randstad is dat wel 10 procent. De daling is niet verrassend, want 2017 was juist een topjaar voor de woningmarkt.

Opvallend zijn de grote verschillen in het Noorden. In Groningen is er geen sprake van een daling, maar een zeer kleine groei. Drenthe zit er wat tussenin.