Incident zette vaart achter restauratie brug Ezumazijl

Er had een ernstig ongeluk kunnen gebeuren, want er stonden mensen te wachten bij de brug. "Bij het opendraaien van de brug ging hij over het kantelpunt heen. De brugwachter kon hem niet meer houden en de brug klapte open", weet Bouma. "Dat ging allemaal net goed, gelukkig."

Daarna is er zo snel mogelijk actie ondernomen om meer vaart te zetten achter de plannen voor restauratie van de 117 jaar oude brug. Die brengt mensen op de Esonbuorren over de Suderie die uitkomt in het Lauwersmeer.