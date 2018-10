Kort geding brengt leiding Omrop Fryslân niet dichter bij elkaar

Aanleiding voor de schorsing van Bakker was de live-uitzending van Omrop Fryslân op televisie van de Reuzen van Royal de Luxe op 17 augustus. De Omrop zou te lang beelden van de Reuzen op televisie hebben getoond. Dat was volgens LF2018 niet conform de afspraken. Royal de Luxe dreigde niet op te treden als de uitzending zou doorgaan.

De Omrop heeft daarmee volgens Hiddema een enorm financieel risico gelopen. Zij neemt het Bakker kwalijk dat hij haar op dat moment niet op de hoogte bracht van de zaak, terwijl zij als directeur wel eindverantwoordelijk was. Bakker zegt dat de Omrop met LF2018 wel goede afspraken heeft gemaakt, maar dat het om een misverstand in de communicatie gaat. De zaak met de Reuzen was de druppel voor Hiddema, zegt haar advocaat. Er is een vertrouwensbreuk ontstaan.

Bedrijfscultuur

De rest van de rechtszaak ging over de bedrijfscultuur binnen de Omrop. Beide partijen erkennen dat er problemen zijn, maar ze zijn het oneens over de aanpak. Volgens Hiddema zijn de problemen groter dan dat Bakker doet voorkomen. Volgens haar wordt er door Bakker steeds gezegd dat de problemen door een kleine groep worden veroorzaakt. Dat drijft medewerkers uit elkaar in plaats van dat het ze bij elkaar brengt, zegt Hiddema.

De advocaat van Bakker zegt dat de directeur en de hoofdredacteur wel hebben gesproken over de problemen binnen de Omrop, maar dat ze nog niet hebben besloten hoe ze die samen zullen oplossen. Als er al sprake zou zijn van een verstoorde werkrelatie tussen directeur en hoofdredacteur, zijn er volgens Bakker nog geen 'herstelpogingen' gedaan. Daarom wil hij zo snel mogelijk terugkeren in zijn functie.

Slechte samenwerking

Het kort geding bracht de partijen niet dichter bij elkaar. De rechter signaleerde dat de standpunten ver uit elkaar liggen en dat de werkrelatie tussen de twee te zeer verstoord is, om samen door te gaan. Er is geen goede samenwerking, het is de een of de ander. "Beiden aan boord van het schip gaat niet", "zei de rechter.

De uitspraak is over drie weken, op 7 november.