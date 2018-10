FNP is bezorgd over vervallen huis waar Waling Dykstra woonde

Schrijver en voordrager Waling Gerrits Dykstra werd in 1821 geboren in Vrouwenparochie. Hij moest het bakkersvak leren, om het bedrijf van zijn vader over te nemen, maar hij was meer geïnteresseerd in literatuur. Hij werd bekend tussen 1860 en 1885. 's Winters was hij bijna elke avond ergens in de provincie om voordrachten te geven in het Fries. In 1914 overleed Waling Dykstra in Holwerd, op 92-jarige leeftijd.