Is dé acteur voor de nieuwe serie over Grutte Pier gevonden?

"Er zijn een kleine tweehonderd aanmeldingen binnengekomen", vertelt regisseur Steven de Jong. "Daaruit worden een stuk of tien geselecteerd, met wie ik aan de slag ga. De kleinste man is 1.93 meter en de grootste is 2.14 meter. Ja, het bestaat", lacht De Jong. Er is zelfs buitenlandse belangstelling, want er zitten een Fin en een Noor bij.

Strenge eisen

De eisen waren streng. "Er zijn een paar bij die echt breed, sterk en groot zijn, maar die minder goed kunnen acteren. Daar doen ze makkelijk over, zo van dat kan ik wel. Maar dat vertrouw ik natuurlijk niet, dat wil ik onderzoeken. Er zijn ook enkele professionele acteurs bij en die hangen nu al aan de gewichten in de sportschool natuurlijk!"

Gek avontuur

Wanneer hij de keuze voor Grutte Pier maakt, kan hij nog niet zeggen. Zijn streven is wel om dit jaar al te beginnen. "Ik ga nu eerst met ze aan de slag. Koffiedrinken, praten over de rol en wat scènes spelen. Ze moeten ook willen meedoen aan dit gekke avontuur, dat we jarenlang aangaan. Het is niet even, maar wel acht jaar lang. En ik haal grimeur Arjen van der Grijn er ook bij voor een pruikje en een baard. Eén man heeft bijvoorbeeld een kale kop, maar wel een goede uitstraling in zijn ogen. Maar met een kaal hoofd ben je nog geen Grutte Pier."