Seniorenfestival in Surhuisterveen is groot succes

Zingen is misschien wel van alle leeftijden, maar de meeste festivals en concoursen zijn 's avonds. Voor mensen op oudere leeftijd is dat een probleem zeggen ze. Die willen liever niet in het donker nog de deur uit. Daarom werd er 16 jaar geleden het seniorenfestival opgericht en het is nog altijd een groot succes. Er deden deze editie meer mensen mee dan ooit.

Het festival wordt georganiseerd door het MFO, de organisatie voor muziekverenigingen in Fryslân. Veertien koren en orkesten doen mee.