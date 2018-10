Zandzakken op Amelander strand moeten oude boorput beschermen

De grondplaat van de oude boorput ligt sinds de januaristormen van dit jaar met één hoek bijna op het strand. Opdrachtgever voor de plaatsing is de NAM. Daarvoor is overleg geweest met Rijkswaterstaat. De 'big bags' met zand zijn een tijdelijke oplossing, zegt de NAM.

Binnenkort wordt die nog aangepast en sterker gemaakt. Zo wordt de bovenkant van de grote zakken met zand dichtgemaakt.

De boorput ten noorden van Hollum is in de jaren '60 aangelegd. Er is geboord, en gas gevonden, maar de put is nooit in productie genomen, omdat het niet uit kon. Sinds die tijd ligt er een grote grondplaat in de duinen, met een twee meter hoog hek eromheen.