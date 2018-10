Politiek wil actie voor eigenaren van bouwval in Heerenveen

"Het is een hele sneue situatie, de mensen hebben een kluswoning gekocht, maar het blijkt dat het om een compleet uitgebrand huis gaat," zegt FNP-raadslid Alette de Jong. "Ergens tussen 1962 en 1976 is er brand geweest. Daarbij zijn de houten constructiebalken zwartgeblakerd. Dat is 'weggetimmerd' en bij de verkoop was er niets van terug te zien."

De mensen hebben een verstandelijke beperking, maar hadden hun leven prima op de rit voordat ze dit huis kochten, volgens De Jong. Ze kan niet zeggen of er mogelijk misbruik is gemaakt van het echtpaar in deze situatie. "In het taxatierapport is niet gerept over brandschade. Er moet worden uitgezocht waar de verantwoordelijkheid ligt, wie heeft van de schade geweten?" Het is De Jong niet bekend of er een bouwkundige keuring is geweest.