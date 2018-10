Wat voor wensen heeft u voor 2028?

Het einde van 2018 is in zicht, maar het houdt nog niet op met de culturele projecten. De laatste maand van het Culturele Hoofdstadprogramma is geen einde, maar een begin, zegt de organisatie van LF2018. Die is druk bezig met een nieuw project voor de toekomst met dromen en wensen voor die toekomst. En daarbij wordt de hulp gevraagd van de mienskip.

In 2028...

"We willen de hele provincie betrekken bij die stip op de horizon over tien jaar", vertelt Immie Jonkman van de organisatie. "Wat zijn jullie wensen voor 2018? Bovenaan ieder bord staat 'In 2028...' Iedereen kan hier zijn wensen opschrijven. Denk bijvoorbeeld aan de wens dat jouw dorp volledig draait op groene energie of dat er een galerij in jouw stad komt. Wensen om je eigen regio beter en mooier te maken."