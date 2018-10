"Gorredijk is volledig in de ban van het EK Korfbal"

In de supermarkt, bij de kapper en op straat; overal in Gorredijk gaat het maar over één ding. Het EK Korfbal. Gorredijk is één van de plaatsen waar de wedstrijden van het Europees kampioenschap worden gespeeld. "Iedereen is hier helemaal in de ban van korfbal", vertelt Gouke de Vries trots. Hij is voorzitter van korfbalclub LDODK en merkt hoe de sport leeft in het dorp.