Nieuwe bezoekerscentrum Schiermonnikoog komt toch in het centrum

Volgens de bezwaarmakers is de plek aan de Reeweg te druk en zorgt het voor gevaarlijke situaties. De fracties van Schiermonnikoogs Belang en Samen voor Schiermonnikoog zijn ook bezorgd over de verkeersdrukte, maar het college heeft aangegeven dat de gemeente maatregels treft om de verkeersdrukte goed te regelen.

De fracties hadden ook kritiek over de communicatie over het project, die had beter gemoeten om mensen meer te betrekken.

Er is jarenlang gezocht naar een plek voor het toeristische bezoekerscentrum. In het huidige bezoekerscentrum aan de Torenstreek komt waarschijnlijk een woning.