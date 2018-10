Asbest in daken na 2024 verboden

Asbest in daken is na 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. "Het is simpel: asbest is een grote bedreiging voor onze gezondheid en we moeten er van af. Het verbod op daken met asbest na 2024 staat nu. Dat betekent helderheid voor iedereen en de hoogste tijd om vandaag nog met saneren te beginnen", zei staatssecretaris Van Veldhoven dinsdag.