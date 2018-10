Aziatisch Olympisch kampioen naar Friese marathonploeg

Het marathonschaatsteam van het Friese AB Vakwerk heeft een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis van het marathonschaatsen lijft een Nederlands team een schaatser uit Azië in. De Zuid-Koreaanse Seung-Hoon Lee (30) is dinsdag in Nederland aangekomen en zal donderdag voor het eerst trainen op Thialf. Met Lee haalt het schaatsteam ook een Olympisch kampioen in huis. De Zuid-Koreaan gaat met zijn vrouw in Heerenveen wonen.