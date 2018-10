Waterpeil in rivieren extreem lange tijd te laag voor binnenvaart

Binnenvaarttransport begint volgens Kingma extreem duur te worden voor de opdrachtgevers. De industrie kan daardoor in problemen raken. "Dan geldt dat niet meer voor een aantal goederen. Dat is voor niemand goed", zegt Kingma. Het gaat dan vooral om bulkgoederen, containers en staal in het Ruhrgebied.

Extreem lange droogte

Vooral schepen op de Waal en de Rijn hebben last van het lage water. Schippers hebben nu nog wel werk. Dat komt doordat er veel meer schepen nodig zijn, omdat de schepen die varen het met de helft van het laadvermogen moeten doen. Voor bedrijven is dat duur. De lage waterstand is ook weer niet heel uitzonderlijk. "Het najaar is altijd droog, maar nu is de droogte al in de vroege zomer begonnen. De periode van laag water is dus extremer en langer", zegt Kingma.