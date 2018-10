Wetterskip Fryslân dreigt watereisen niet op tijd te halen

Wetterskip Fryslân dreigt Europese eisen over schoner water niet op tijd te halen. In 2021 moet het waterschap veel werk verzetten in het kader van de 'Kaderrichtlijn Water'. Als de eisen niet gehaald worden, kan er een boete opgelegd worden. Een en ander heeft te maken met de grote bedragen aan Europese subsidies die Wetterskip Fryslân heeft gekregen voor werk. En dat geld moet je op tijd opmaken. Het waterschap schrijft dat in een risicoparagraaf in een onlangs gepubliceerde voortgangsreportage.