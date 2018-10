Wie durft het aan? Van Amsterdam naar Dakar in een auto uit 1979

Aanschafkosten maximaal 500 euro

De auto mag maximaal 500 euro gekost hebben en er mag voor 250 euro aan gesleuteld worden. Dat zijn de regels voor de deelnemende auto's aan de Amsterdam-Dakar Challenge. De Mercedes waar de mannen in rijden, is net iets meer waard.

Opbrengst naar arme huishoudens

De reis van Amsterdam naar de hoofdstad van Senegal duurt ongeveer drie en een halve week. Na de rit wordt de auto verkocht op een veiling in Banjul in Gambia. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel. De opbrengst wordt gebruikt voor het project Solar Kits van Solar Foundation. Daarmee kunnen arme huishoudens in achtergestelde gebieden zich verder ontwikkelen door te studeren en veiliger te wonen.