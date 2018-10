Provincie wil dat Rijk IJsselmeervissers uitkoopt

Volgens de provincie zijn de maatregelen die het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit tot nu toe bedacht heeft om de vissers genoeg geld te laten verdienen en tegelijk te zorgen voor een gezonde visstand niet goed genoeg. Alleen een duurzame visserij in het IJsselmeer met veel minder vissers heeft toekomst zegt gedeputeerde Johannes Kramer.

Fryslân vraagt al langer om een warme sanering van de visserij op het IJsselmeer vanwege de teruglopende visstand en de aanhoudende onenigheid met vissers over wat ze wel en niet mogen. Maar tot nu toe richt minister Carola Schouten zich vooral op inkrimping van de sector in goed overleg of een koude sanering waarbij de vissers zelf ophouden.