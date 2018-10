Hoogleraar Campus Fryslân: "Allemaal in de eigen bubbel"

Mensen in bubbels voelen zich soms niet gehoord in de landelijke politiek. Om die bubbels zit er geen georganiseerd veld die de stem van de mensen door laat klinken in Den Haag. Die ontwikkeling op zichzelf kan nu niet gekeerd worden. Maar de Rijksoverheid en politieke partijen zouden er wel meer over na moeten denken om de geluiden uit die verschillende bubbels, maar ook uit de verschillende regio's meer ingangen te geven in het politieke systeem, zegt Van den Berg.

Van den Berg heeft zelf de afgelopen weken bij de zittingen tegen de blokkeer-Friezen in Leeuwarden geweest. Hij heeft daar interessante dingen gehoord, zegt hij. De verdachten spreken natuurlijk niet voor alle Friezen. Maar het gevoel dat op cultureel gebied een kleine groep uit de Randstad probeert voor te schrijven, zo voelen de blokkeer-Friezen dat, hoe de mensen in Fryslân moeten leven, herkent Van den Berg. Dat leeft ook in andere regio's buiten de Randstad, zegt hij.