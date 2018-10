Friese gemeenten reageren op spoeddebat Harlingen over stilleggen REC-oven

"Bevoegdheid stilleggen ligt niet bij gemeenten"

"De gemeente Leeuwarden vraagt Omrin om goed te communiceren met de omgeving en aandeelhoudende gemeenten, in het bijzonder Harlingen, over de situatie bij de REC. Wij gaan niet over het stilleggen van de REC. Die bevoegdheid ligt op basis van onder andere milieu-eisen bij de provincie", zegt wethouder Sjoerd Feitsma van de gemeente Leeuwarden in een reactie.

"Aantoonbaar geen gezondheidsrisico"

Ook in Heerenveen wordt nog niet gesproken over steun voor Harlingen. "Sluiten kan volgens ons alleen als aantoonbaar is dat er normen niet worden aangehouden. Dus voor ons is er op dit moment geen reden om te vinden dat de REC nu dicht moet," zegt wethouder Jaap van Veen.

"Als het binnen de veiligheidsrisico's blijft, is er voor ons geen aanleiding om de REC te sluiten. Wij zien wel dat er een probleem ligt in de communicatie," laat wethouder Jan Dijkstra van de gemeente Waadhoeke weten.

De aandeelhouders van Omrin in Fryslân zijn op dit moment Achtkarspelen, Ameland, Ferwerderadiel, Waadhoeke, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Menameradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland.

Over een week komt er meer duidelijkheid over de afvaloven. De provincie en milieudienst FUMO presenteren dan een onderzoek over mogelijke gezondheidsrisico's bij de storing van 6 oktober.