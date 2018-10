Rubriek Fries Film Archief: George Pothaar

Filmpje in de oorlog

Ook in de Tweede Wereldoorlog pakte George vaak zijn camera erbij. En voor nood had hij een hoekje onder de vloer gemaakt waar hij een doosje had met garen, sigaretten en een nieuwe filmrol. Als de oorlog voorbij was, had hij in ieder geval een rol om mee te filmen.

Zo heeft hij de bevrijding van Heerenveen in april 1945 gefilmd en de Canadezen die in Heerenveen waren in de weken na de bevrijding.