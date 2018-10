Tresoar zoekt vrijwilligers voor invoerproject van overlijdensakten

Bij een half miljoen daarvan staan alleen de namen van mensen die overleden zijn, maar niet de namen van de ouders of echtgenoten.

Volgens Tresoar zijn die gegevens juist heel belangrijk, want daarmee kunnen personen aan elkaar gekoppeld worden. En zo wordt bijvoorbeeld stamboomonderzoek een stuk makkelijker. Mensen die willen helpen de gegevens in te voeren, kunnen zich melden via het platform FryskeHannen.frl en meteen beginnen.