Blokkeer-Friezen willen geld inzamelactie niet hebben: "Verkeerd signaal naar de rechter"

"Wij kennen initiatiefnemers niet"

Het geeft een verkeerd signaal af naar de rechter, zegt Brinkman. "Zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan, willen wij niet om geld vragen. Wij weten niet wie er achter de geldactie zitten. Wij kennen hun niet persoonlijk. Het komt in ieder geval niet bij ons vandaan, ook niet via via."

"Nog niet eens een puddingbroodje"

Eerder is er ook al een crowdfundactie geweest voor de blokkeer-Friezen, zegt Brinkman. Toen is er 42.000 euro opgehaald. Dat geld is naar advocaten Anker & Anker gegaan, zegt Brinkman. "Daar hebben we niet eens een puddingbroodje van gehad. De partybus hebben we ook uit eigen zak betaald. Wij hebben niet om de geldinzamelingsactie gevraagd en het is ook niet uit onze naam gebeurd."

De uitspraak in de zaak is op 9 november. Brinkman verwacht gemiddeld drie weken werkstraf. Er zijn 34 verdachten in de zaak.