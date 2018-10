OVV begint onderzoek naar neergestort elektrisch vliegtuig

De man was eigenaar van Flightlevel en was onderweg naar een demonstratievlucht. Het toestel is voor een groot gedeelte beschadigd geraakt, omdat het na de crash in brand vloog. De onderzoeksraad heeft het wrak in beslag genomen voor technisch onderzoek.

Het is voor de onderzoeksraad interessant, omdat dit het eerste elektrisch vliegtuig is dat in Nederland is neergestort.