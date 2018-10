Rijk komt met plan voor berging vliegtuigwrakken

De ministers Ollongren en Bijleveld schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat ze er werk van willen maken. Beide ministers willen met het nationale programma recht doen aan de wens van nabestaanden van bemanningsleden die zijn omgekomen. En ze zien het ook als een gebaar, met het oog op de viering fan 75 jaar bevrijding in 2020.

In de Tweede Wereldoorlog gingen in Nederland zo'n 5.500 vliegtuigen verloren. Van een groot aantal daarvan liggen er nog resten in de bodem. In zo'n 400 vliegtuigwrakken zijn waarschijnlijk nog stoffelijke resten van bemanningsleden te vinden.

Uit onderzoek blijkt dat er maar zo'n 30 tot 50 plekken zijn waar ook echt stoffelijke resten kunnen worden gevonden. Het bergingsprogramma richt zich op die plekken.

15 Miljoen euro

Er komt een werkgroep met vertegenwoordigers van onder meer de gemeenten en de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. Die werkgroep adviseert over kansrijke bergingen. De gemeenten beslissen over eventuele bergingen. Het Rijk betaalt ze. De berging van de kansrijke wrakken kost zo'n 15 miljoen euro.