Ook na 2018 moet een culturele hoofdstadorganisatie blijven

De hele maand november staat vol met grote festiviteiten als afsluiter van dit bijzondere jaar. Het heet de re-opening met als gedachte dat alles moet doorgaan. Hiervoor is het van groot belang dat er een onafhankelijke partij blijft die de kar trekt, zegt Van Bekkum.

"Mijn taak is om de stichting af te bouwen. De zorg is dat we er straks achter komen dat we het kind met het badwater misschien wel weg hebben gegooid. Je hebt aanjagers nodig die mensen motiveren. Ik denk niet dat dit gaat gebeuren als het weer allemaal terug gaat naar verschillende partijen.''

Je hebt een club nodig die keuzes maakt

Van Bekkum wijst als voorbeeld naar Rotterdam. Nadat deze stad culturele hoofdstad was geweest in 2001, was het de gemeente die het overnam. Na twee jaar is er toch weer een stichting in het leven geroepen.

"Die hebben de opdracht gekregen om jaarlijks een programma te creëren met ook pieken erin. Je hebt een club nodig die keuzes maakt en tegen de culturele sector zegt: dit wel en dit niet. En je geeft duidelijk aan dat de overheid niet overal zijn vingers in moet willen hebben, want de creativiteit zit in de mienskip.''