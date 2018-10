Opnieuw geldinzamelingsactie voor 'blokkeer-Friezen'

Met het geld willen ze de verdachten financieel compenseren, mochten die een werkstraf krijgen of de cel in moeten. De initiatiefnemers hopen via de website www.strafpiet.nl 200.000 euro op te halen.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week werkstraffen tegen de verdachten. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de verdachten een geldboete niet voelen.

De uitspraak is op 9 november. Bij een eerdere crowdfunding werd meer dan 40.000 euro opgehaald.