Nederlandse volleybalvrouwen spelen halve finale WK tegen Servië

De eerste set ging naar het team van bondscoach Jamie Morrison, maar daarna was China veel beter. Dat team blokte erg goed en daar had Nederland moeite mee. Marrit Jasper kwam in de derde set in het spel en ze speelde een belangrijke rol.

Oranje stond met 11-15 achter en Jasper, die jarenlang bij VC Sneek speelde, was goed in de service en de verdediging. "Het was een goeie invalbeurt van Marrit Jasper. Drie punten op haar service, dat is grote klasse." Dat zei oud-volleyballer Peter Blangé, de medecommentator van Ziggo Sport.

In de vierde set kwam China weer ruim op voorsprong, maar Nederland kwam terug en het werd 14-15. Maar daar bleef het bij, want China kwam terug en won de set met 18-25, en daarmee de wedstrijd met 1-3.

Ondanks het verlies had Nederland maandag de eerste finale al bereikt, na winst op de Verenigde Staten.

Het is de eerste keer dat Nederland bij de beste vier landen zit op een WK. De andere halve finale gaat tussen Italië en China. Oranje speelde eerder al tegen Servië en won toen met 3-0. De halve finales worden vrijdagochtend gespeeld.