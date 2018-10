Voedselbank is nog altijd nodig, ook al is economische crisis voorbij

Het is deze dinsdag 'Wereldvoedseldag' en woensdag is het 'Wereldarmoededag'. De Voedselbanken hebben deze week daarom uitgeroepen tot week van de Voedselbank. Daarmee willen ze de drempel verlagen, want mensen hoeven zich niet te schamen als ze naar de Voedselbank gaan.

In Dachten is het nog altijd druk bij de Voedselbank. "We kunnen alle steun wel gebruiken," zegt Pieter Offringa van de Voedselbank. "We zijn nog nodig, we merken overal wel dat de crisis voorbij is, maar we zijn er slechts een beetje in klanten op achteruit gegaan, niet veel. Hier komen vaak mensen die diep in de schulden zitten en daar zijn ze niet direct uit. Ze komen voor langere tijd hier."