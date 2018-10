Studenten langer onderweg door spoorwerkzaamheden: "Dat is balen!"

Volgens student Henk Jansma uit Franeker is hij nu een half uur langer onderweg. "Dat is vervelend, maar voor een paar weken kan het wel."

Rianne de Vries en Grytsje Kempenaar moeten naar Groningen, naar de universiteitslocatie Zernike. Het positieve is dat de bus er rechtstreeks naartoe gaat. "Dat klinkt goed, maar die bus gaat niet de hele dag. Als onze dag later begint, moeten we dus alsnog vroeg weg", zegt Grytsje. "We zijn vandaag nog niet chagrijnig, maar ik weet niet hoe dat morgen is."

De werkzaamheden aan het spoor tussen Leeuwarden en Groningen zijn de eerste in de rij. Het zal het komende jaar vaker voorkomen dat de treinen op een deel van het traject niet rijden.