Wirdum moet een zonnewal krijgen

"Zonnepanelen verspreid langs de snelweg vallen minder op," legt Timea Kovacs uit. "Ze kunnen op een geluidswal, een zonnewal. Die heeft dan een dubbele functie: geluidsoverlast verminderen en zonne-energie opwekken."

Ze heeft een hele studie van het plan gemaakt met vele referenties. "Ik haal inspiratie uit een plan bij de gemeente Leek. Daar is een zonneberm met een fietspad en een ruiterpad dat goed in de omgeving past." Volgens haar is de zonnewal gewenst en past het goed bij het dorp.

Wirdumers en inwoners van Wytgaard worden gevraagd te investeren. Geen groot bedrijf dus, maar het idee is om het vanuit de gemeenschap te doen.

Onlangs werd bekend dat een ander plan voor een zonnepark bij Wirdum niet doorgaat. Het plan van energiebedrijf Groenleven zorgde voor veel weerstand. De stekker is er dan ook uitgetrokken.