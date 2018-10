Omrin-directeur reageert op kritiek op REC: "Een fabriek zonder storingen bestaat niet"

"We vinden het heel vervelend de storing overlast heeft veroorzaakt." Dat zegt Omrin-directeur John Vernooij. "Het is de eerste keer dat we in deze vorm stankoverlast hebben. We doen er alles aan om het tegen te gaan." De fabriek gaat niet dicht, dat is volgens Vernooij geen optie.

De fabriek is nu weer dicht. Is het wel verantwoord?

"Het is zeer verantwoord. We kennen ons probleem. Het probleem is dat we extra bescherming nodig hebben op de pijpenbundels in de ketel. Daar zit een lange levertijd op. Het eerste plan was om de reparatie al in oktober te doen, maar dat is uitgesteld naar 1 maart volgend jaar. We hadden het veel liever eerder dan later gedaan."

Moet Harlingen nu rekening houden met meer storingen?

"Wij hebben ook gekeken naar wat wij kunnen doen om de overlast te beperken. Qua uitstoot is het niet heel anders dan normaal, met uitzondering van enkele waardes die wat hoger waren. We willen dat de overlast voor de mensen in Harlingen zo klein mogelijk blijft, dat is onze hoogste prioriteit."

De relatie tussen Omrin en de gemeente is niet goed. Hoe willen jullie dat verbeteren?

"Ik ben een man van hoop en denk dat er altijd verbinding mogelijk is en dat je altijd in gesprek kunt. Je moet problemen serieus nemen. We zien de eensgezindheid en de zorgen die er leven. Het signaal dat werd afgegeven is heel helder."

Wat doen jullie ermee?

"De rust keert terug als er geen storingen meer zijn, maar de gemeente moet zich realiseren dat een fabriek zonder storingen niet bestaat. De sfeer die er in Harlingen nu ontstaat is dat er geen enkele storing mag zijn. Dat is niet realistisch. We hebben destijds een vergunning gekregen, er zijn allerlei onderzoeken gedaan en scenario's zijn in beeld gebracht. Storingen in deze installaties komen voor en die kunnen we nooit voorkomen."