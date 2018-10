Friese uitgevers kijken tevreden terug op Frankfurter Buchmesse

Friese uitgevers hebben met 19 buitenlandse uitgevers gesproken op de Frankfurter Buchmesse. Dat is meer dan de vorige jaren. De internationale promotie van de Friese literatuur begint zich uit te betalen. De Friese delegatie op de Frankfurter Buchmesse is tevreden over de resultaten. De contacten met de buitenlandse uitgevers moeten zorgen voor meer vertalingen van Friese boeken.