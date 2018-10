Sjoukje Adema (83) vangt enorme snoek: "Ze had ook achter de geraniums kunnen zitten"

"Ze had er heel wat tijd voor nodig om 'm aan de wal te krijgen", wist Femmy. "Maar moeder is een echte visser. Die weet wel hoe het moet." Een truc heeft Adema volgens haar dochter niet. "Ze doet het met dode visjes en daar is niks speciaals aan. Het is toch prachtig. Ze had op haar 83ste ook achter geraniums kunnen zitten, maar nu doet ze dit."

Sjoukje Adema heeft van haar dochter nog wel een nieuwe naam gekregen, als herinnering aan deze vangst: Snoekje Adema.