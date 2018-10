Plannen voor een zonnepark bij de vliegbasis: "Niemand was erop tegen"

Er was maandag een informatieavond voor bewoners van Ingelum. Er zijn 36 mensen op afgekomen. "Dat zijn veel, Ingelum is niet zo groot", zegt Geert Verf van het dorpsbelang. "Er waren aardig wat reacties en vragen, ook kritische. Niemand was erop tegen, maar het zijn alleen maar plannen. Op 7 november is de volgende bijeenkomst, dan zullen we de mogelijkheden verder onderzoeken."