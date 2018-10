Zorgen tuintjes bij containers voor minder zwerfafval in Heerenveen?

De gemeente zou maatregelen nemen en dat is intussen zichtbaar. In Skoatterwâld liggen nu tuintjes met bloemen om de afvalcontainers. Wethouder Jaap van Veen is tevreden.

Wat voor problemen waren er?

"We hadden te maken met zogenaamde hotspots, plaatsen waar meerdere keren per week afval werd gedumpt. Dat was in Nijehaske en Skoatterwâld."

Nu hebben jullie tuintjes aangelegd om de afvalcontainers in Skoatterwâld. Hoe helpt dat tegen het dumpen van afval?

"Het is een soort jasje van kunstgras en -bloemen en dat moet een soort perceptie geven bij de bewoners: je associeert het met schoon en fris. Dat moet invloed hebben op het gedrag van onze burgers en dat moet leiden tot minder afval. In de wijk De Greiden plaatsten we daar drie weken geleden al iets en waar we voorheen meerdere malen per week 'bijplaatsing' van afval hadden, is dat nu nog maar één keer voorgekomen."

En het ziet er nog fleurig uit ook.

"Er stopten direct omwonenden die zeiden dat het de buurt opfleurt. Ze zijn blij dat ze eindelijk van de overlast af zijn."

Wat voor maatregelen hebben jullie nog meer genomen?

"We hebben verklikkers geplaatst. Als er 's nachts iemand komt en er beweging is, gaat de verlichting aan. We hebben heggen gesnoeid, een brievenbus laten verplaatsen. We willen in de hele gemeente schoon worden en zijn bezig met acties met scholen, waarbij kinderen zwerfafval oprapen. Ondernemers houden een straal van 100 meter rond hun eigen winkel schoon."